بالوثائق.. اجراءات حكومية لتسهيل عودة العراقيين من الخارج

تنشر الخليج 365، بالوثائق إجراءات حكومية لتسهيل عودة العراقيين من خارج البلاد. وكان الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة قد أوعز في وقت سابق، من اليوم السبت، الى قيادة عمليات بغداد بتسهيل حركة طواقم الطائرات المدنية والكوادر الهندسية بالدخول والخروج من والى مطار بغداد الدولي.

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