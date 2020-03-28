صحة الرصافة تعلن ارتفاع العدد التراكمي للاصابات بفيروس كورونا الى ٨٧

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورنا الحالة الاولى كانت لامرأة تبلغ من العمر 64 سنة من اهالي مدينة الصدر محلة 522 راجعت مستشفى الكندي وتعاني من تصلب الشرايين وامراض في القلب وارتفاع بضغط الدم وضيق بالتنفس وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد ووصلت الى المستشفى وهي بحالة متردية جدا مما ادى الى وفاتها فور وصولها وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".



وأضاف ان "الحالة الثانية هي لامرأة بعمر 55 سنة من منطقة النهروان قرب تقاطع النهروان ملامسة لحالة موجبة شقيقها راجعت مستشفى الشيخ زايد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتيجة موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس"، مشيرا الى ان "الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 25 سنة من اهالي الرشاد قرب معمل السكائر / منطقة الاستكشافات راجعت مستشفى الشهيد الصدر وتعاني من حرقة بالبلعوم وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".



واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا ارتفع الى 87 توفي منهم خمسة، فيما اكتسب الشفاء 22 حالة، ما يعني بقاء 60 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".