الاعلام الرقمي: 21 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق ارتفع الى قرابة الـ30 مليون مستخدم بحلول عام 2020 بزيادة 11 مليون مستخدم عن العام الماضي".

واوضح المركز ان "عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام بلغ 21 مليون مستخدم نشط بزيادة 1.9 مليون عن اخر احصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين في هذا المجال ، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 17 مليون مستخدم نشط".



واشار المركز الى "وجود 9.50 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و 6.55 مليون مستخدم على سناب شات، و 1.28 مستخدم لتويتر، و مليون مستخدم لشبكة لينكدان"، مؤكداُ أن "عدد مستخدمي الهواتف الذكية بلغ 40.89 مليون شخص اي بنسبة 103% من عدد السكان الكلي".