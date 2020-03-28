وزارة التجارة تعلن إصابة وكيلها الأقدم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التجارة، السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد".
وأضافت، أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا، كما نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا حتى ايضا بقيادة الوزارة والمنتسبين".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة".
وأضافت، أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا، كما نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا حتى ايضا بقيادة الوزارة والمنتسبين".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة".
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