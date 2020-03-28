عضو بالصحة البرلمانية: سيتم ايجاد آلية معينة لدفن جثث ضحايا كورونا

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهود مستمرة من قبل وزارة الصحة وقيادة عمليات بغداد بغية ايجاد الية مناسبة وفق الضوابط الصحية لدفن جثث المتوفين بوباء كورونا"، مشيرا الى ان "هنالك معرقلات ورفض من قبل اهالي بعض المناطق في دفن الجثث بمقابر قريبة من مناطق سكناهم".وأضاف أنه "ما استجد لدينا ان اهالي بعض الضحايا يرفضون ايضا دفن ذويهم بمقابر بعيدة ويريدون دفنهم بمقابر معلومة وقريبة"، مؤكداً أنه "سيتم ايجاد الية معينة لدفن الجثث وخلال ايام معدودة وضمن القانون".

وتابع أن "الجثث محفوظة في الطب العدلي وبشكل امن ولا توجد اي مخاطر من حدوث مشاكل صحية بسبب تلك الجثث كونها محفوظة باكياس خاصة".