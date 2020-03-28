بالفيديو البرود يصيب تشكيل الحكومة المنتظرة

ربما الفتور الذي يسببه كورونا عن المصابين به ، قد اصاب المشهد السياسي الحالي ، فقد مضى ما يقل عن اسبوعين على تكليف عدنان الزرفي ولم تظهر بوادر تشكيل حكومته المنتظرة ، ويرافق ذلك استمرار حالة الهلع التي لاتزال تصيب بعض الكتل الشيعية الرافضة لذلك التكليف ، وتسعى لأن تعرقل مسيرة الرئيس المكلف بحسب خبراء اكدوا ان سيناريو محمد توفيق علاوي قد يتكرر داخل البرلمان ، في حال استمرار المناكفات السياسية وغموض مواقف بعض الكتل تجاه رئيس الحكومة الجديد .
وبجانب اخر... فأن التوقعات تشير الى ان الزرفي سيعلن عن كابينته ،خلال العشرة ايام المقبلة ، وهو لا يحتاج الى كسب ود الكتل المتعنتة القليلة ،لأن التصدع الذي اصاب الجبهة المعترضة ، زاد من رصيد الرئيس المكلف ، فبعد تحول المواقف وانشقاق ثلاث كتل شيعية مهمة تمثلت بتحالف سائرون والنصر والحكمة عن المعترضين المتمثلين بأتلاف دولة القانون والفتح وعطاء ، ربما ستتغير ملامح المشهد خلال المدة المقبلة .
وبرغم ان العديد من الكتل السياسية تضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب الثقة من الزرفي الا ان الدستور وبحسب مختصين لا يسمح بذلك قبل انتهاء مدة التكليف.
وبرغم ان العديد من الكتل السياسية تضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب الثقة من الزرفي الا ان الدستور وبحسب مختصين لا يسمح بذلك قبل انتهاء مدة التكليف.
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