بالفيديو البرود يصيب تشكيل الحكومة المنتظرة

وبجانب اخر... فأن التوقعات تشير الى ان الزرفي سيعلن عن كابينته ،خلال العشرة ايام المقبلة ، وهو لا يحتاج الى كسب ود الكتل المتعنتة القليلة ،لأن التصدع الذي اصاب الجبهة المعترضة ، زاد من رصيد الرئيس المكلف ، فبعد تحول المواقف وانشقاق ثلاث كتل شيعية مهمة تمثلت بتحالف سائرون والنصر والحكمة عن المعترضين المتمثلين بأتلاف دولة القانون والفتح وعطاء ، ربما ستتغير ملامح المشهد خلال المدة المقبلة .



وبرغم ان العديد من الكتل السياسية تضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب الثقة من الزرفي الا ان الدستور وبحسب مختصين لا يسمح بذلك قبل انتهاء مدة التكليف.