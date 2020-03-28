نائبة تطالب بفتح ملفات الفساد في وزارة التربية من بينها عقد التأمين الصحي

طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، القضاء وهيئة النزاهة بفتح ملف التلاعبات والمخالفات الحاصلة في وزارة التربية، مبينة ان من بينها عقد التأمين الصحي والتلاعب بصندوق التنمية.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة التربية تشهد مشاكل عديدة بسبب التلاعب والمخالفات التي ارتكبت وللأسف بعلم جهات عليا في الوزارة"، مبينة ان "هذه الجهات العليا تحاول التهرب من مسؤوليتها في فضيحة عقد التأمين الصحي والتي تورط فيها أيضا موظفون فاسدون".

وتساءلت نصيف "من الذي قام بتخويل موظف لتوقيع عقد بقيمة 41 مليون ولماذا تم تهربت الجهات العليا من التوقيع؟ وهل تعتقد بأن قيام شخص آخر بالتوقيع يعني إخلاء مسؤوليتها عن العقد؟".

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واضافت ان "هناك فساد وتلاعب في صندوق التنمية بالوزارة، وهناك فساد أيضاً في استحصال مبلغ عشرة آلاف دينار من كل موظف مقابل إصدار هوية له، وتمت لملمة هذه الفضيحة أيضا".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح سلسلة تحقيقات في هذه القضايا ومحاسبة كل من تورط في هدر المال العام ومحاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم".