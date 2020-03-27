تحالف الوطن أولاً يؤكد دعمه لكل الجهود لمواجهة كورونا

عقد تحالف الوطن أولاً الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، الجمعة، اجتماعاً بحضور عدد من أعضاء الكتلة النيابية للتحالف من الموجودين في بغداد، فيما أكد دعمه لكل الجهود لمواجهة كورونا وذكر التحالف في بيان أطلعت عليه الخليج 365، أنه "سيواصل الحوار البنّاء مع جميع الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، وأن مواقفه تركز على ضرورة الاتفاق بين الكتل السياسية على إيجاد مخرج من حالة الانغلاق في الأفق السياسي وعلى أساس تحقيق الاستقرار وبما يؤدي لتلبية مطالب الشعب بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي".



وأكد "دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية لمواجهة ومكافحة انتشار فايروس كورونا وتقليل الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة على البلاد".



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