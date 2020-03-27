اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على 24 مخالفا لقرار حظر التجوال في منطقة الشعب. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، القت القبض على ٢٤ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي في منطقة الشعب ببغداد". واضافت انها "تواصل إجراءاتها ضمن مناطق العاصمة كافة بحق المخالفين".

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