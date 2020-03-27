ميسان تسجل اصابة جديدة بفايروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل إصابة موجبة بفايروس كورونا المستجد من بين ١٥ نموذجا مختبريا تم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد، بينما كانت بقية التحاليل سالبة (عدم الاصابة)".

واضافت ان "الإصابة كانت لامرأة من مركز محافظة ميسان (منطقة حي الوحدة الإسلامية ) تبلغ من العمر ٤٥ عاما"، مشيرة الى انها "تخضع للعزل الطبي في المستشفى منذ يومين تحت عناية فريق طبي متخصص ووضعها الصحي مستقر".

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وتابعت انه "تم اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها، حيث تم استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة ١٤ يوم لمتابعتهم صحيا"، لافتة الى انها "تتعامل حسب اللوائح الصحية الدولية لضمان مكافحة الفايروس والحد من انتقاله إلى أفراد المجتمع".

وشددت على "المواطنين جميعا الالتزام التام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات والاختلاط لتلافي انتقال العدوى".