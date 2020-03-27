مصدر يكشف ما حصل قرب الخلاني

كشف مصدر امني، الجمعة، ما حصل قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ما حصل قرب ساحة الخلاني مشاجرة بين متظاهرين وعدد من الاشخاص". واضاف ان "القوات الامنية لم تتدخل في ذلك".

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