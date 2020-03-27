اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، عن شفاء 12 شخصا من كورونا في اربيل والسليمانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء في محافظة اربيل".
واضافت ان "تسعة مصابين بالفايروس في السلمانية تماثلوا ايضا للشفاء"، مشيرة الى ان "ذلك جاء بعد اجراء التحاليل المختبرية والتي كانت النتيجة سالبة".
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