عمليات بغداد تعلن اعتقال 3040 مخالفا للحظر وحجز 612 عجلة ودراجة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجوال وحجز 612 عجلة ودراجة منذ 17 آذار ولغاية الان.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالرغم من التوجهات المستمرة والتوصيات والارشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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واضافت "فقد تم القاء القبض على ٣٠٤٠ مخالفاً فيما جرى حجز ٦١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٢٩٥٠ غرامة، منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٧ من الشهر ذاته".

ودعت القيادة "مواطني بغداد الى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في تطبيق الحظر".