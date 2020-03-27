اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجوال وحجز 612 عجلة ودراجة منذ 17 آذار ولغاية الان.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالرغم من التوجهات المستمرة والتوصيات والارشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واضافت "فقد تم القاء القبض على ٣٠٤٠ مخالفاً فيما جرى حجز ٦١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٢٩٥٠ غرامة، منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٧ من الشهر ذاته".
ودعت القيادة "مواطني بغداد الى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في تطبيق الحظر".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن اعتقال 3040 مخالفا للحظر وحجز 612 عجلة ودراجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.