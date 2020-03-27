بالصور.. حملة تعفير جنوبي بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، القيام بحملة تعفير جنوبي العاصمة. وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دائرة بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد قامت بحملة تعفير وتعقيم شملت شارع المعلمين وشارع المصافي بالإضافة الى تعفير عدد من الكنائس". وأضافت أن "الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة".

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