بالوثيقة.. خلية الأزمة في صلاح الدين تصدر أربعة قرارات لاحتواء كورونا

تنشر الخليج 365، بالوثيقة، أربعة قرارات أصدرتها خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين منه غلق مداخل ومخارج الأقضية والنواحي بالدعامات الكونكريتية والاسلاك الشائكة.

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