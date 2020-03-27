رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

وذكرت السلطات في المملكة، ان "759 شخصاً توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاع نسبته 31٪ مقارنة بيوم الخميس 26 آذار، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة".

وأضافت أن "التحاليل أثبتت إصابة 14579 شخصاً".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.