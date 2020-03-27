رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

أفادت وكالة "رويترز" الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 759 وفاة.
وذكرت السلطات في المملكة، ان "759 شخصاً توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاع نسبته 31٪ مقارنة بيوم الخميس 26 آذار، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة".
وأضافت أن "التحاليل أثبتت إصابة 14579 شخصاً".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.
وأضافت أن "التحاليل أثبتت إصابة 14579 شخصاً".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.
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