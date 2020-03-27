27 آذار.. اليوم العالمي للمسرح

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بدأت فكرة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسرح عام 1961 أثناء المؤتمر العالمي التاسع للمعهد الدولي للمسرح بمدينة "فيينا" وذلك باقتراح من رئيس المعهد آنذاك، حيث كلف "المركز الفنلندي" التابع للمعهد في العام الذي تلاه 1962 بتحديد يوم عالمي للمسرح يوم 27 آذار من كل عام.
المي،وهذا اليوم هو تاريخ افتتاح مسرح الأمم عام 1962 في موسم المسرح بمدينة باريس الفرنسية، الذي كان يحمل اسم "مسرح سارة برنار - Sarah Bernhardt"، حيث كانت التقاليد الثقافية الخاصة بالمهرجان المسرحي تبدأ في يوم 27 آذار بتقديم عروض مسرحية لمختلف المسارح العالمية والذي أصبح تقليداً عالمياً للاحتفال بالمسرح.
ويوجد ما يقرب من 100 فرع لهذا المعهد الدولي للمسرح والذي يعرف بـ "International Theatre Institute-I.T.I" موزعة في كافة أنحاء العالم، والمؤسس الأصلي لهذا المعهد هي مؤسسة اليونيسكو UNESCO بالتعاون مع شخصيات مسرحية عامة وكان ذلك في عام 1948، وهو من أهم المؤسسات الفنية الدولية غير الحكومية التي تهتم بالتبادل الثقافي العالمي في مجال الفنون والتشجيع بالمثل على الإبداع، وزيادة التعاون بين العاملين في مجال الفن المسرحي.
رسائل يوم المسرح العالمي
رسالة شهيد نديم لليوم العالمي للمسرح 2020 والتي تحمل عنوان: "المسرح المزار"
كتبها الكاتب المسرحي الباكستاني شهيد نديم Shahid Nadeem ، ويركز فيها على أن التمثيل المسرحي مليء بالعقبات، ويحاول بكلماته إثبات أن المسرح والموسيقى لا يتعارضان مع تعاليم الإسلام. كما يشير شهيد في كلمته أن الممثل المسرحي في جنوب آسيا يشعر بالعمل على المسرح كأنه عمل مقدس... كما أن المسرح لديه القدرة على أن يتحول إلى مزار للأداء الروحي.
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