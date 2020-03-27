27 آذار.. اليوم العالمي للمسرح

المي،وهذا اليوم هو تاريخ افتتاح مسرح الأمم عام 1962 في موسم المسرح بمدينة باريس الفرنسية، الذي كان يحمل اسم "مسرح سارة برنار - Sarah Bernhardt"، حيث كانت التقاليد الثقافية الخاصة بالمهرجان المسرحي تبدأ في يوم 27 آذار بتقديم عروض مسرحية لمختلف المسارح العالمية والذي أصبح تقليداً عالمياً للاحتفال بالمسرح.

هذا العام دعا المعهد الدولي للمسرح (ITI) في باريس الكاتب المسرحي الباكستاني شهيد نديم لكتابة كلمة اليوم العالمي للمسرح 2020. وسيُلقي نديم الكلمة في مقر اليونيسكو بباريس، وتترجم الرسالة إلى 60 لغة، وستتم قراءتها في 100 دولة من الدول الأعضاء.

ويوجد ما يقرب من 100 فرع لهذا المعهد الدولي للمسرح والذي يعرف بـ "International Theatre Institute-I.T.I" موزعة في كافة أنحاء العالم، والمؤسس الأصلي لهذا المعهد هي مؤسسة اليونيسكو UNESCO بالتعاون مع شخصيات مسرحية عامة وكان ذلك في عام 1948، وهو من أهم المؤسسات الفنية الدولية غير الحكومية التي تهتم بالتبادل الثقافي العالمي في مجال الفنون والتشجيع بالمثل على الإبداع، وزيادة التعاون بين العاملين في مجال الفن المسرحي.

رسائل يوم المسرح العالمي

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