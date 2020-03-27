رئاسة الجمهورية تعلن اطلاق مبادرة 'الدفاع عن الوطن' لمواجهة كورونا

وذكرت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العالم والعراق يمر اليوم، بواحدة من أصعب التحديات التي أضحت تهدد حياة الشعوب، تلك الجائحة التي لم تقف أمام خطرها أكبر الإمكانيات الطبية والاقتصادية والمالية في العالم ، وربما كانت هذه الجائحة هي الأخطر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان حتى أضحت إمكانيات الدول الرسمية عاجزة عن مواجهتها اذ اصابت الاقتصاد قبل الصحة فهددت مصير اقتصاديات ناهضة".وأضافت، :"إذا كان هذا التحدي الخطير قد واجه الدول الأكثر غناً وتقدماً طبي فهي أكثر تهديدا للدول الأضعف اقتصادياً والأقل تطوراً واستعداداً طبياً".

وأوضحت الرئاسة، أن "مواجهة هذا التحدي الخطير الذي اضحى يهدد ملايين البشر يستوجب تكاتف كل الجهود الرسمية والمجتمعية وإلا ستكون الخسارة فادحة لاسيما وهي تصيب الأرواح".

وأكدت أنه "إدراكاً منا لحجم التحدي ومحدودية الإمكانات واستنهاضاً للهمم وتذكيراً بالواجب الإنساني نعلن اليوم عن مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا برعاية رئاسة الجمهورية بعد أن تقدمت المرجعية الدينية العليا بمبادرتها الكريمة لرعاية الفقراء والمتعففين ومن انقطعت بهم السبل".



وتابعت الرئاسة، :"اننا واثقون من تناخي الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة لعبور الأزمة وحفظ الأرواح"، مؤكدة :"سنعلن لاحقاً عن المخولين بإدارة هذه المبادرة وأرقام الحساب الذي يتم التبرع فيه وأرقام الهواتف الخاصة باللجنة المشرفة".