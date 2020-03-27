أعلنت رئاسة الجمهورية، الجمعة، عن إطلاق مبادرة "الدفاع عن الوطن" لمواجهة جائحة كورونا.
وأضافت، :"إذا كان هذا التحدي الخطير قد واجه الدول الأكثر غناً وتقدماً طبي فهي أكثر تهديدا للدول الأضعف اقتصادياً والأقل تطوراً واستعداداً طبياً".
وأوضحت الرئاسة، أن "مواجهة هذا التحدي الخطير الذي اضحى يهدد ملايين البشر يستوجب تكاتف كل الجهود الرسمية والمجتمعية وإلا ستكون الخسارة فادحة لاسيما وهي تصيب الأرواح".
وأكدت أنه "إدراكاً منا لحجم التحدي ومحدودية الإمكانات واستنهاضاً للهمم وتذكيراً بالواجب الإنساني نعلن اليوم عن مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا برعاية رئاسة الجمهورية بعد أن تقدمت المرجعية الدينية العليا بمبادرتها الكريمة لرعاية الفقراء والمتعففين ومن انقطعت بهم السبل".
وتابعت الرئاسة، :"اننا واثقون من تناخي الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة لعبور الأزمة وحفظ الأرواح"، مؤكدة :"سنعلن لاحقاً عن المخولين بإدارة هذه المبادرة وأرقام الحساب الذي يتم التبرع فيه وأرقام الهواتف الخاصة باللجنة المشرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية تعلن اطلاق مبادرة 'الدفاع عن الوطن' لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.