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الزرفي والحلبوسي يبحثان في الفلوجة مواجهة التحديات وتدارك مخاطر كورونا

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بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية، وتدارك مخاطر تفشي .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زار ظهر يوم الخميس مدينة الفلوجة، والتقى خلال زيارته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور عدد من البرلمانيين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا الأوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسية والإقتصادية والصحية والسبل الكفيلة بمواجهتها بروح المسؤولية، وتركّز النقاش على مخاطر تفشي فايروس كورونا وكيفية تداركها الى جانب الأزمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة".

وتابع، أن "الزرفي تطرق إلى المنهاج الحكومي المقترح والمزمع تقديمه الى مجلس النواب قبيل إنتهاء المدة الدستورية للتكليف، والذي تناول رؤيته للأزمات القائمة والحلول والمعالجات المطروحة الى جانب آخر مستجدات المواقف السياسية للقوى والأحزاب الرئيسة من تشكيل الحكومة المرتقبة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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