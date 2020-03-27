الزرفي والحلبوسي يبحثان في الفلوجة مواجهة التحديات وتدارك مخاطر كورونا

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية، وتدارك مخاطر تفشي كورونا.
وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا الأوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسية والإقتصادية والصحية والسبل الكفيلة بمواجهتها بروح المسؤولية، وتركّز النقاش على مخاطر تفشي فايروس كورونا وكيفية تداركها الى جانب الأزمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة".
وتابع، أن "الزرفي تطرق إلى المنهاج الحكومي المقترح والمزمع تقديمه الى مجلس النواب قبيل إنتهاء المدة الدستورية للتكليف، والذي تناول رؤيته للأزمات القائمة والحلول والمعالجات المطروحة الى جانب آخر مستجدات المواقف السياسية للقوى والأحزاب الرئيسة من تشكيل الحكومة المرتقبة".
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