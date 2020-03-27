اقليم كردستان يعلن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، عن تسجيل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجیل ۱۰ اصابات جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان".
وأضافت الوزارة، أن "اربعة اصابات في اربيل واصابة واحدة بالسليمانية وخمس حالات في دهوك".
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