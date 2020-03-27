خبير قانوني: تسلم الزرفي للحكومة مسألة وقت والاكثرية معه

وقال حرب في بيان صحفي، إن رئيس الوزراء المكلف "مارس الصلاحيات والاختصاصات التي تتفق مع الدستور ولا تخالفه وكأنه رئيس وزراء فعلي وهو كذلك، مشيرا الى أن المسألة وقت ليس إلا".

واضاف حرب ان "الذين معه الاكثرية، ونطلب منه البقاء على هذه المباديء وكل ما يتفق مع الدستور"، مشيرا أن لا ضير في وزارته وزراء من الحكومه الحاليه ومن النواب وفي توسيع وزارته ومنح تطمينات للمكونات بتمثيل من تقررهم قياداتهم.



واعتبر حرب أن الزرفي "شخصاً واقعياً بعقل اوروبي وقلب عراقي".

ومازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وأفاد مصدر من اللجنة السباعية المكونة من التحالف "الشيعي" لاختيار رئيس وزراء للحكومة المقبلة بدلا من عدنان الزرفي، امس الخميس، بترشيح ثلاثة اسماء للمنصب بينهم وزير سابق.



واثار تكليف الزرفي من قبل صالح صبيحة الثلاثاء 17 اذار 2020، "دون مشاورة جميع الكتل السياسية" ازمة سياسية جديدة في البلد، فبالرغم من أن هذا التكليف لاقى استحسان "السنة والكرد" فضلا عن "النصر وسائرون"، إلا انه لاقى رفضا شديدا من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، متهمين صالح بمخالفة الدستور "على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر.