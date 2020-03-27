شرطة النجف: من يخرق الحظر عدو للمجتمع وسنحيله للقضاء

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من يخرق حظر التجوال هو عدو للمجتمع لانه يعرض حياتهم للخطر"، مؤكدة بالقول "تفاهمنا الوحيد معه هو التوقيف واحالتة للقضاء".

يشار الى أن خلية الأزمة في محافظة النجف قررت منتصف الاسبوع الماضي، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة الى الاول من شهر نيسان المقبل بسبب تفشي فيرسو كورونا.