وزير الكهرباء يطالب بالتدخل في جباية المولدت الاهلية 'تشغيلهم شبه معدوم'

طالب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، المحافظين بالتدخل في جباية المولدات الاهلية وسط الازمة الصحية التي تمر بها البلاد. وقال الخطيب عبر كتاب رسمي بعثه الى المحافظين كافة، "باستثناء اقليم كردستان" إن اصحاب المولدات مستمرين باستيفاء كامل مبالغ الاشتراك رغم أن تشغيل مولداتهم "يكاد يكون معدوم"، مؤكدا استمرار تجهيز وزارته للطاقة لساعات طويلة.



وتنشر الخليج 365، ادناه الكتاب الرسمي الذي اصدره وزير الكهرباء اليوم الجمعة 27 اذار 2020.

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