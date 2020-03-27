محافظ نينوى: اتعرض لضغوط كبيرة بسبب اغلاق مداخل المحافظة

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، عن تعرضه لضغوط كبيرة بسبب اغلاق مداخل المحافظة. وقال لجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اتعرض لضغوط كبيرة بسبب اغلاق مداخل المحافظة". وأكد الجبوري قائلا :"لن اسمح بدخول احد الى نينوى حتى تنتهي هذه الأزمة". يشار الى أن محافظ نينوى نجم الجبوري وجه، امس الاول الاربعاء، بعدم السماح لدخول اي وافد للمحافظة سواء مو اقليم كردستان او المحافظات الاخرى بسبب تفشي وباء كورونا.

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