بالجدول.. طقس الايام الاربعة المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الجمعة، والأيام الأربعة المقبلة في البلاد. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طقس الأيام الثلاثة المقبلة سيكون في عموم مناطق البلاد بين غائم الى غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية أحياناً في أماكن متفرقة مع انخفاض لدرجات الحرارة وتكون أقل من معدل 26 مْ".



وأَافت، "أما طقس الثلاثاء المقبل، فتوقعت الانواء، أن يكون "صحو مع بعض الغيوم في وسط وجنوب البلاد وغائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر".

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