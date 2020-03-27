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بابل تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة بابل، حالة وفاة لمصاب بفيروس ، اليوم الجمعة، هي الرابعة في المحافظة.
وقال مصدر في خلية الأزمة بالمحافظة لـ الخليج 365، إن مصابا بفيروس كورونا توفي، اليوم، في مستشفى الحلة الجراحي".

وأوضح المصدر، أن المتوفى من اهالي منطقة الثيله ويبلغ من العمر ٨٠ عاما"، مبينا أنه "كان يعاني من ذات الرئة الحاد".


وسجلت بابل، حتى الان، ست اصابات بفيروس كورونا واربع حالات وفاة، مع الحالة اعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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