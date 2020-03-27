بابل تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت محافظة بابل، حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، هي الرابعة في المحافظة.
وقال مصدر في خلية الأزمة بالمحافظة لـ الخليج 365، إن مصابا بفيروس كورونا توفي، اليوم، في مستشفى الحلة الجراحي".
وأوضح المصدر، أن المتوفى من اهالي منطقة الثيله ويبلغ من العمر ٨٠ عاما"، مبينا أنه "كان يعاني من ذات الرئة الحاد".
وسجلت بابل، حتى الان، ست اصابات بفيروس كورونا واربع حالات وفاة، مع الحالة اعلاه.
وأوضح المصدر، أن المتوفى من اهالي منطقة الثيله ويبلغ من العمر ٨٠ عاما"، مبينا أنه "كان يعاني من ذات الرئة الحاد".
وسجلت بابل، حتى الان، ست اصابات بفيروس كورونا واربع حالات وفاة، مع الحالة اعلاه.
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