إيران تسجل 2926 إصابة جديدة و 144 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأضافت الصحة في بيانها أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 32332 مصابا وحالات الوفاة إلى 2378 أما المتعافين من الفيروس فبلغ 11.133.

ولفتت الصحة إلى أن 2893 مصاب بفيروس كورونا في حالة حرجة.