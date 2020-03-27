ترامب: نحقق نتائج جيدة بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة،أن بلاده تحقق نتائج جيدة بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا.
وقال ترامب في كلمة له، :"علينا إعادة الأمريكيين للعمل وأعتقد أن ذلك سيتم قريبا".
وأكد ترامب، أن "ارتفاع حجم الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بكورونا هو نتيجة لتسريع وتيرة الفحوصات".
وأضاف :"نعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا ونحقق نتائج جيدة في هذا الشأن".
وأكد ترامب، أن "ارتفاع حجم الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بكورونا هو نتيجة لتسريع وتيرة الفحوصات".
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