ترامب: نحقق نتائج جيدة بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا

وقال ترامب في كلمة له، :"علينا إعادة الأمريكيين للعمل وأعتقد أن ذلك سيتم قريبا".

وأضاف :"نعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا ونحقق نتائج جيدة في هذا الشأن".

وأكد ترامب، أن "ارتفاع حجم الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بكورونا هو نتيجة لتسريع وتيرة الفحوصات".

