اتهام امريكي للسعودية باختيار توقيت انتشار كورونا لتصفية الحسابات بسوق النفط

اتهم اعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، السعودية باختيار توقيت انتشار كورونا لتصفية حساباتها في سوق النفط. وذكرت قناة "الجزيرة" ان "ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اتهموا السعودية وروسيا بالشروع في حرب ضد أمريكا عبر النفط". وأضافت أن "الاعضاء اتهموا السعودية باختيار توقيت انتشار كورونا لتصفية الحسابات بسوق النفط".



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