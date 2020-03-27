أميركا تتصدر عدد الإصابات بكورونا في العالم

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بتصدر أميركا عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم. وذكرت قناة "الجزيرة"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت عدد الإصابات بكورونا في العالم". وأضافت أن "الإصابات بلغت في أميركا أكثر من 82 ألف حالة منذ بدء أزمة تفشي الفيروس".

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