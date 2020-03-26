المالكي: موقفنا ثابت بتأييد مرشح الاغلبية في المكون الاكبر

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن موقفه ثابت بتأييد مرشح الأغلبية في المكون الأكبر في إشارة الى منصب رئيس الوزراء.

وقال المالكي في تغريدة له، "لا شك ان موقفنا الثابت هو اننا نؤيد مرشح الأغلبية في المكون الأكبر والذي لا بد ان يحصل على موافقة كتل الفضاء الوطني".

وأضاف "لا يمكننا ان نؤيد أي مرشح يفتقد احد هذين البعدين"، معربا عن خشيته من "تبعات التقاطعات وانعكاسها على العملية السياسية المحاصرة بأكثر من تحد".