اعتبر النائب عباس الزاملي، الخميس، أن ما وصفها حكومة كسر الارادات لن تمر، معتبراً أن "مشروع الانتقام" الذي يتبناه رئيس الجمهورية برهم صالح سيؤدي الى ازاحته.
وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحراك السياسي واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها الزرفي لن تجدي نفعا، فهو مرفوض باجماع القوى الشيعية وعليه عدم اضاعة الوقت والاعتذار عن تشكيل الحكومة التي لن تمر تحت قبة البرلمان".
وأضاف أن "حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه برهم صالح سيؤدي الى ازاحته عن كرسي الرئاسة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه صالح سيؤدي لازاحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.