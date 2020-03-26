نائب: حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه صالح سيؤدي لازاحته

اعتبر النائب عباس الزاملي، الخميس، أن ما وصفها حكومة كسر الارادات لن تمر، معتبراً أن "مشروع الانتقام" الذي يتبناه رئيس الجمهورية برهم صالح سيؤدي الى ازاحته.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحراك السياسي واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها الزرفي لن تجدي نفعا، فهو مرفوض باجماع القوى الشيعية وعليه عدم اضاعة الوقت والاعتذار عن تشكيل الحكومة التي لن تمر تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن "حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه برهم صالح سيؤدي الى ازاحته عن كرسي الرئاسة".