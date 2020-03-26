نائب: واجب رئيس الجمهورية تكليف المرشح الذي تفرزه الأغلبية

وقال اليساري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تضييع الحق الدستوري للأغلبية النيابية امر لايمكن السماح به، ولن يمضي اي امر يصادر هذا الحق او يلتف عليه".

وأضاف اليساري، أن "واجب رئيس الجمهورية تكليف المرشح الذي تفرزه هذه الأغلبية وليس التفرد بحق التكليف وإلا تحول النظام من برلماني الى رئاسي"، مؤكدا على "وجوب ان لايمر الخطأ حتى لايتحول الى عرف سياسي".



يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في (17 آذار الحالي ) النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.