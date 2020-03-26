مصدر من اللجنة السباعية: ترشيح ثلاثة اسماء بدل المكلف عدنان الزرفي

أفاد مصدر من اللجنة السباعية المكونة من التحالف "الشيعي" لاختيار رئيس وزراء للحكومة المقبلة بدلا من عدنان الزرفي، الخميس، بترشيح ثلاثة اسماء للمنصب بينهم وزير سابق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجنة اختارت ثلاثة اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء بدلا من المكلف عدنان الزرفي وعم كل من يوسف الكلابي وعبد الكريم فيصل محمد صاحب الدراجي".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في (17 آذار الحالي) النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
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