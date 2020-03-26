اعلن قائممقام الرطبة في الانبار عماد الدليمي، الخميس، عن وصول أدوية مضادة لفايروس كورونا الى العراق من خلال منفذ طريبيل. وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "أدوية مضادة لوباء كورونا وصلت الى العراق عبر الاردن من خلال منفذ طريبيل الحدودي". وأضاف أن "هذه الأدوية تم نقلها بسيارات اسعاف الى وزارة الصحة في بغداد بعد تسهيل إجراءات الإخراج بالمنفذ".



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