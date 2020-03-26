كورونا يلقن هيفاء وهبي درسا

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "علمتني كورونا أن الحجر الصحي نعمة في ناس محرومين منها".

وجاءت تغريدة هيفاء وهبي لحث جمهورها ومتابعيها على ضرورة الالتزام بالجلوس في المنزل، منعا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي صنف كوباء عالمي.

وكانت ترددت أنباء مؤخرا بشأن إصابة هيفاء وهبي بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قرر منتج أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح" وقف تصويره.

لكن المنتج صادق الصباح نفى ما أشيع عن وقف تصوير المسلسل لإصابة بطلته هيفاء وهبي بـ"كورونا"، موضحا أن التصوير توقف منذ السبت الماضي ولمدة 9 أيام فقط، بعد فرض الحكومة اللبنانية حظر التجوال لحصر الفيروس التاجي ومنع انتشاره، بحسب صحيفة "المصري اليوم".