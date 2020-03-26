صحة السليمانية تعلن شفاء ١٢ حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية، الخميس، عن شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا وقال الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "١٢ حالة مصابة بفيروس كورونا تم شفائها". يشار الى أن عدد الحالات في عموم إقليم كردستان بلغ 130 إصابة و2 وفيات و 27 حالة شفاء.

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