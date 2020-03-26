أكد خبير إيطالي بعلم المناعة أن النساء أكثر مقاومة من الرجال لفيروس كورونا بسبب الجينات والهرمونات التي يحملنها.
وكشف مانتوفاني أن "المعطيات بشكل عام تظهر أن هناك فرقا يصل إلى الضعف في الوفيات وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء"، مشددا على أن الجنس اللطيف من دون شك "أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد".
وأوضح مانتوفاني أن "أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها في الجينات والهرمونات وأن هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة يمكنني تلخيص الأول بموضوع كتاب لأخصائي العلوم الإنسانية والأستاذ الجامعي كارلو ساليمي، الذي سيصدر في غضون أسابيع قليلة، ويقول إن النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير إيطالي يكشف الأسباب التي تجعل النساء أكثر قدرة من الرجال على مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.