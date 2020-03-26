صحة ذي قار تعلن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في قضاء الشطرة. وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت ١٥ حالة سالبة وحالة واحدة موجبة لامرأة من سكنة قضاء الشطرة، شمالي مركز محافظة ذي قار وتبلغ من العمر 56عاما".



وأضاف الجابري انه "تم حجر المريضة بردهات العزل المخصصة لهذ الغرض وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

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