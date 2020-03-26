المصرف العقاري يصدر بيانا بشأن قروض المواطنين ويقرر دعم خلية الأزمة

قرر المصرف العقاري، الخميس، تأجيل اقساط القروض الممنوحة لدى المواطنين لمدة ثلاثة اشهر، ودعم خلية الازمة الخاصة بمواجة فيروس كورونا بمبلغ 250 مليون دينار. وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من اجل مواجهة فيروس كورونا والقضاء على هذا الوباء وبدعم مباشر من قبل مدير عام المصرف العقاري صادق هويدي عباس قررت ادارة المصرف التبرع بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار الى وزارة الصحة عن طريق البنك المركزي العراقي من خلال الحساب المفتوح لدى البنك".



وبشأن قروض المواطنين، قرر المصرف، "تأجيل اقساط القروض الممنوحة لدى المواطنين لمدة ثلاثة اشهر".

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