صحة الكرخ: هناك من يقوم بإبلاغات كاذبة ضد بعض ابناء منطقته مدعياً إصابتهم بكورونا

كشف مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، عن قيام البعض بإبلاغات كاذبة ضد بعض ابناء منطقته مدعياً إصابتهم بكورونا، مؤكداً عدم وجود اصابات في مدينة الشعلة.



وأضاف أنه "لا توجد اي اصابات في مدينة الشعلة ولدينا شكوك بتسجيل اصابات جديدة في الحرية". وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من المؤسف جداً ان البعض ممن لديه تصفية حسابات مع بعض ابناء منطقته يقوم بإبلاغات كاذبة مدعيا إصابتهم بفايروس كورونا مما يسبب الكثير من الإرباك والإزعاج لهم ولكثير من الجهات"، داعيا القضاء الى "تجريم من يقوم بذلك وإنزال اشد العقوبات بحقه".وأضاف أنه "لا توجد اي اصابات في مدينة الشعلة ولدينا شكوك بتسجيل اصابات جديدة في الحرية".

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