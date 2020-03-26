امانة بغداد تعلن تنفيذ 158 حملة تعفير خلال الأيام الماضية

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن اجراء 158 حملة تعفير وتعقيم خلال الأيام الماضية ولمناطق ومواقع مختلفة من العاصمة.



وأضافت، أن "حملات التعفير رافقتها حملات التوعية والتثقيف في كيفية التعامل مع فايروس

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الملاكات البلدية اقامت بإجراء 158 حملة تعفير وتعقيم لعدد من المحلات والازقة والشوارع الرئيسية بالإضافة الى أبنية ومقرات الامانة المختلفة وعلى جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".وأضافت، أن "حملات التعفير رافقتها حملات التوعية والتثقيف في كيفية التعامل مع فايروس كورونا مع الإشارة الى ان الحملات اجريت بالتنسيق مع الملاكات الصحية وجهات اخرى مختلفة".

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