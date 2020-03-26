نائب يطالب بحجر مدير شرطة نينوى وحمايته لحضورهم تجمعا كبيرا في صلاح الدين

طالب النائب عن ةمحافظة نينوى عبد الرحمن الشمري، الخميس، رئيس خلية الازمة في المحافظة بمنع مدير الشرطة وحماياته من الدخول الى المحافظة قبل وضعهم بالحجر الصحي وتطبيق التعليمات الصحية الصادرة من الخلية والتأكد من سلامتهم من اي اصابة او عدوى وذلك بعد مشاركتهم في حضور تجمع كبير في صلاح الدين.



وطالب الشمري، "رئيس خلية الازمة في محافظة نينوى بمنع مدير شرطة المحافطة وحماياته من الدخول الى المحافظة قبل وضعهم بالحجر الصحي وتطبيق التعليمات الصحية الصادرة من الخلية والتأكد من سلامتهم من اي اصابة او عدوى وذلك بعد مشاركتهم في حضور تجمع كبير في محافظة صلاح الدين يتعدى الـ500 شخص كما ظهر ذلك في الاخبار وتداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي". وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في ظل هذه الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العراق والعالم بأسره والتي اجبرت البلد على فرض اجراءات مشددة وقيود على الحركة والتنقل وحظر التجوال وغلق المنافذ ومنع الدخول الى المحافظة لتطويق وباء سريع الانتشار وخطر مثل كورونا ، وهو ما يتطلب من المسؤولين قبل الجميع ضرب امثلة ايجابية امام المواطنين في الالتزام بالتعليمات وتطبيق القوانين من اجل الاقتداء".وطالب الشمري، "رئيس خلية الازمة في محافظة نينوى بمنع مدير شرطة المحافطة وحماياته من الدخول الى المحافظة قبل وضعهم بالحجر الصحي وتطبيق التعليمات الصحية الصادرة من الخلية والتأكد من سلامتهم من اي اصابة او عدوى وذلك بعد مشاركتهم في حضور تجمع كبير في محافظة صلاح الدين يتعدى الـ500 شخص كما ظهر ذلك في الاخبار وتداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي". وأأضاف، أن هذا التصرف، يعتبر خرقا للتعليمات التي اصدرتها الحكومة وخلية الازمة في وقت يفترض ان يكون المسؤولون اول من يطبق القوانين وموقفنا هذا ينطلق من مبدأ الحرص وحده على سلامة المحافظة وامن مواطنيها الصحي وشعورنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بالدفاع عن القوانين وحقوق المواطنين".

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