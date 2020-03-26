بلاسخارت: الأمم المتحدة ستبقى لجانب العراق أكثر من أي وقتٍ مضى

وقالت بلاسخارت في رسالة وجهتها للعراق، "من الصعب المبالغةُ في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، فقد تفاقمت الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 العالمية التي لم يسلم العراق منها، إنها حقاً أوقاتٌ غير مسبوقة، إن أُولى الأولويات هي منع الفيروس من الانتشار بسرعة، وأنا أُثني على السلطات الحكومية لعملها الدؤوب على الأرض في السعي لتحقيق هذا الهدف، إلّا أن هذه معركةُ كلّ فردٍ: فلا يمكن لأيّ قَدَرٍ من الإجراءات الحكومية أن ينجح من دون المشاركة الفاعلة من جميع السكان".وتابعت، "هنا أودّ أن أتذكر الكلمات الحكيمة لآية الله العظمى السيد علي السيستاني، والذي حثّ العراقيين على إطاعة النصائح الطبية بشأن التباعد الجسدي وعدم التجمع بأعدادٍ كبيرة، حيث يرتفع جداً خطرُ إصابةِ الأشخاص بالعدوى ونشر الفيروس، وأُؤكد مرةً أُخرى، كما فعلتُ في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدتُه مع وزير الصحة جعفر علاوي وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم إسماعيل، أنه يجب تجنُّبُ جميع التجمعات الرياضية والثقافية والدينية أو غيرها من التجمعات من أجل احتواء الانتشار السريع لهذا الفيروس، يُمكن أن يؤدي التباعد الجسدي والنظافة الصحية الجيدة والعزل الذاتي عند الضرورة إلى خسائر كبيرةٍ في الرفاه الاقتصادي والعاطفي.واشارت الى أن هناك أخبار جيدة فنحن نعرف ما يُجدي نفعاً. نحن نعرف التدابير التي إذا ما تمّت مراعاتُها بشكلٍ صحيحٍ بانضباطٍ واتساقٍ وصبرٍ يُمكننا معها احتواء الفيروس واجتياز هذه الأزمة. إن الالتزام بالتعليمات أمرٌ أساسيّ لحماية أنفسكم وأحبائكم والمجتمع ككُل.

ونوهات بالقول، "لقد اجتاز شعب العراق شدائدَ في الماضي تجعلني أثق بقدرته على تجاوز هذه العاصفة بالتضامن والعزيمة. ويحدوني أملٌ صادقٌ في أن يُدرك القادة السياسيون أخيراً مدى إلحاحية الوضع وأن يجمعوا كلمتهم بروح الوحدة الوطنية. لقد دعا الأمين العام السيد غوتيريش إلى وقف إطلاق نارٍ عالمي فوري للتركيز على ما وصفه بـ "الكفاح الحقيقي من أجل حياتنا". ويقيناً في مثل هذا الوقت، يجب أن تخضع الحزبيةُ والمصالحُ الضيقةُ امام القضية الوطنية الكُبرى وصالح الشعب العراقي.

وبينت، "تظل الأمم المتحدة إلى جانب العراق أكثر من أي وقتٍ مضى خلال هذه المرحلة الحرجة. وتقود منظمة الصحة العالمية (WHO) المساعدة على أرض الواقع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب. وتنضمّ إليها أُسرة الأمم المتحدة بأكملها حيث تواصل القيام بعملها خلال هذه الفترة من الأزمة.