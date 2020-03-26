بدء أعمال قمة العشرين الافتراضية لمكافحة كورونا

بدأت اليوم الخميس أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بمشاركة قادة هذه الدول وبرئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقال الملك السعودي في كلمته إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية وتنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا الجديد. وشدد الملك سلمان على ضرورة "تنسيق استجابة موحدة لمواجهة جائحة كورونا وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي".



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