الزرفي: ‏الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي

‏ اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الخميس، ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي. وقال الزرفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الارهاب وإنقاذ العراق". واضاف الزرفي، "لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجب وطني وخصصنا لها الموازنة الكافية في اللجنة المالية"، مؤكدا ان "هيئة الحشد مؤسسة رصينة وسيبقى ولائها و تضحياتها للعراق والعراقيين".

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