بعد تمديده حظر التجول.. مجلس الوزراء يبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة

قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تمديد حظر التجول حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، وبحث تطورات الاوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية وجهود مواجهة فايروس كورونا، مؤكدا على الاستعداد للمرحلة المقبلة.
واستمع مجلس الوزراء الى شرح تفصيلي قدمه وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي والوكيل الفني ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة عن تطورات جهود منع تفشي الوباء والاستعدادات الجارية في جميع أنحاء العراق .
واجرى مجلس الوزراء تقييما لتنفيذ حظر التجوال ومدى الإلتزام به والتعاون بين الجهات الصحية والأمنية وأهمية تكثيف الحملات الوقائية وجهود التوعية والارشادات الصحية .
وجدد مجلس الوزراء الدعوة للمواطنين كافة بضرورة الالتزام بحظر التجوال والارشادات الصحية وتجنب أي تجمع واختلاط حرصا على سلامتهم ، وان المجلس يطمئن المواطنين الى اجراءات تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة ،معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة والفرق الصحية في عموم البلاد، مشيدا بروح التضامن وحملات التطوع والإسناد المجتمعية ، وللجهود التي تبذلها القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها .
واصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها مايلي :
- تمديد حظر التجوال لغاية تأريخ ١١-٤-٢٠٢٠ في جميع مناطق العراق وبالاستثناءات الحالية نفسها ، ويخوّل السيد رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الضرورية الاضافية .
- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتسخير جهودها ومواردها لدعم لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ووزارة الصحة في المحافظات بماتحتاجه من اموال ومعدات ومركبات وغيرها عن طريق التبرع او الإعارة او غير ذلك، بمايساعدها في مكافحة انتشار فايروس كورونا واحتوائه ، وللجنة ووزارة الصحة صلاحية استلام التبرعات والهبات العينية من الجهات المتبرّعة من خارج العراق.
- تخويل وزير الصحة صلاحية الموافقة على استمرار عمل عدد من ذوي المهن الصحية والطبية بمالايتجاوز عن ١٠ بعد احالتهم الى التقاعد وانفكاكهم بصفة عقد بالمبالغ نفسها التي يتقاضونها حاليا من رواتب ومخصصات لحين انتهاء أزمة فايروس كورونا .
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