الزرفي: سنعتمد سیاسة خارجیة قائمة على الابتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الخميس، عزمه اعتماد سياسة خارجية تبعد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية.
وقال الزرفي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ (العراق أولاً) والابتعاد عن الصراعات الإقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحة لتصفیة الحسابات".
وأضاف الزرفي في تغريدته، أن "المصالح العراقیة العلیا ستكون ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
وأضاف الزرفي في تغريدته، أن "المصالح العراقیة العلیا ستكون ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
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