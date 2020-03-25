الصحة العالمية: محافكة فيروس كورونا ما يزال ممكنا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. يتبع..

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