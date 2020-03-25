وفاة 683 مصاباً بفيروس كورونا خلال يوم واحد في إيطاليا

وقالت السطات الرسمية إن عدد المصابين في إيطاليا ارتفع إلى 74386 مصابا، شفي منهم 9362.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت بأن 296 شخصا توفوا في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في آخر 24 ساعة.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة إلى 4474، كما يعكس الرقم انخفاضا حادا في عدد حالات الوفاة مقارنة بيوم الثلاثاء الذي سجل فيه الإقليم 402 وفاة.